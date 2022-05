Tour final P2: Villers refuse d’affronter Waterloo!

On le sait, la décision du CP Brabant de faire rejouer la demi-finale du tour final entre Villers et Waterloo a fortement déçu les Villersois qui avaient remporté la rencontre au botté des penaltys. Mais il devait y avoir des prolongations avant ça et la plainte de Waterloo était fondée. Ce dimanche après-midi, les Villersois ont décidé d’exprimer leur mécontentement en ne jouant pas, estimant dans le même temps que la rencontre de l’autre série entre Boitsfort et Jette B aurait également dû être rejouée pour les mêmes raisons. Mais la plainte de Boitsfort étant arrivée en retard sur la table du CP, elle a été jugée irrecevable. Toujours est-il qu’il n’y a pas eu match aujourd’hui, ce qui est jugé comme "un manque de respect" par le CP Brabant. Les Waterlootois se sont présentés en équipement sur le terrain et le trio arbitral a attendu le temps qu’il fallait avant d’acter le forfait de Villers. Waterloo recevra Braine B dimanche prochain en finale du tour final de la P2B. Mais en attendant, quelle triste propagande pour le football brabançon…