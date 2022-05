"On a assisté à un beau dernier match. On a mené toute la rencontre. L’adversaire est revenu au troisième quart et on s’est livré à un chassé-croisé les dix dernières minutes. J’aurais aimé un happy end mais il faut se souvenir qu’à l’aller, on s’est fait laminer. Au final, on aura progressé."

Plus importante que le résultat, cette progression est le fil rouge de la saison ottintoise. Avec un jeune groupe qui a plié mais n’a jamais rompu et s’est toujours relevé après avoir pris l’eau, le mentor brabançon peut être fier du travail accompli.

Il avait du mal à trouver ses mots à l’issue du dernier match cette saison et pour cause, Thomas Thys arrête à la tête de l’équipe et cédera le témoin à Sarah Dochez pour 2022-23. Thys devrait coacher la P2 Hommes ottintoise et peut-être la P1 Dames.

Exigeant envers lui-même et au service de l’équipe, Thomas Thys a pris sa décision en âme et conscience: "On se maintient et en toute franchise, ce fut ma plus belle saison. Quel groupe j’ai eu! J’ai cependant le sentiment de ne pas avoir rempli ma mission. Il y a un petit quelque chose au niveau de la régularité que je n’ai pas apporté."

Le coach du Rebond a annoncé sa décision lundi passé quand le maintien de l’équipe était assuré. "Égoïstement, j’ai appris énormément de choses grâce à ce groupe. On avait la même vision. Oui, on a eu des pépins en cours de saison mais cela n’a jamais pris de l’ampleur car ce groupe trouvait des solutions. Les filles sont intelligentes et se remettaient en question."

La joueuse de R1 Sarah Dochez succède donc à Thys: "Sarah a été plusieurs fois assistante cette saison. Elle m’a remplacé à des entraînements. Les filles sont en de bonnes mains", conclut Thomas Thys.