Quarts temps: 7-15, 19-24, 21-13, 18-13.

Prolongation: 14-7.

NIVELLES: Cockmartin 9, S. Kaminski 0, V. Renard 7, Bataille 18, Navez 10, Ndozi Miala 0, Tshiteya 10, Wutukidi 15, Bizet 3.

Pour leur dernier match de la saison, les Nivellois ont décidé de jouer de prolonger le plaisir. Après une bonne première période (26-39), ils ont essuyé un retour fulgurant des Belgradois, via Maxime Pretto, et, après trois essais ratés, c’est sur un ultime shoot à trois points, à 8 secondes du terme, de Cyril Bataille, qu’ils ont arraché la prolongation (65 partout).

Une prolongation qui fut fatale, vu le peu de rotations à la disposition du coach Phivos Livaditis. " Malgré les absences de Clément Goffin et Maxime Renversez nous avons été très disciplinés en défense, en début de rencontre , commente le coach aclot. On maintient Belgrade derrière nous, ce qui était très bien. En seconde période, nous avons commencé à subir notre manque de réussite offensive et au fur et à mesure des minutes, Belgrade a pris l’ascendant. Mais on arrache la prolongation de manière courageuse. Ensuite, la fatigue et la réussite de Maxime André ont eu raison du match et de mon équipe. Certes on termine ce long championnat avec un nouveau revers en déplacement mais on termine sur une prolongation, ce qui est une belle conclusion. Désormais, on va pouvoir s’atteler à préparer la prochaine saison, avec un noyau différent et de nouvelles ambitions."

Ce match était donc le dernier de Gregory Tshiteya et Marvin Wutukidi sous les couleurs nivelloises. Samuel Kaminski prolongera encore un peu puisqu’il jouera les play- off avec la R2.