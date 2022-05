Lo Giudice signe au RCS Brainois

Le milieu offensif de Ganshoren, Fabio Lo Giudice, évoluera au RCS Brainois la saison prochaine. Le joueur de vingt-neuf ans est également passé par La Gantoise, Hamme, St-Nicolas, Wetteren et Pepingen-Hal. Il s’agit du huitième renfort chez les Jaune et Bleu après les arrivées déjà actées de Quentin Laurent, Lou Wallaert (Rebecq), Ernest Kumba (Ganshoren), Nibitan Coulibaly (Sp. Bruxelles), Jonathan Deglas (Bas-Oha), Antonio Buscema (Melsbroek) et Yoran Challon (Deux Acres-Lessines).