Le Watducks n’ira pas en finale

Les Gantois avaient remporté le match aller sur le score de 2-1. Le Watducks et La Gantoise ont dû recourir aux shoot-outs après une égalité complète en points et en buts à l’issue des deux manches.

Vendredi à la drève d’Argenteuil, les Gantois avaient ouvert le score via Alexandre de Paeuw (15e) mais Victor Charlet répliquait en deux temps sur pc (20e et 33e) pour ramener l’égalité parfaite à la mi-temps. Blaise Rogeau égalisait peu après la reprise (41e), mais Jeremy Wilbers donnait de l’air au Waterlootois en réussissant un doublé (43e et 51e) qui permettait de croire en la qualification pour la finale. Deux minutes plus tard, Étienne Tynevez brisait cet espoir en inscrivant le troisième but gantois (4-3, 55e), forcant les deux équipes aux shoot-outs pour se départager. Préparés à l’exercice, les hommes de Pascal Kina se sont imposés à la mort subite après un raté du Red Lion Gauthier Boccard.

La Gantoise, cinquième du championnat, ne doit sa participation aux play-off qu’à la série de forfaits infligés jeudi au Léopold, deuxième, pour des irrégularités dans la qualification de leur joueur argentin Federico Monja. Cette sanction du club ucclois, qui a annoncé aller en appel de cette décision mais en attendant fut éliminé des play-off, avait ainsi profité aux futurs finalistes gantois.

Dans une finale inédite, si le comité d’appel de la fédération suit le jugement du comité de contrôle dans l’affaire du Léopold, les 7 et 8 mai prochains à Louvain-la-Neuve, Bruxellois et Gantois tenteront de décrocher leur premier titre depuis des lustres. La Gantoise n’a inscrit son nom qu’à une seule reprise au palmarès du championnat masculin, en 1921, tandis que le Racing de Bruxelles possède cinq références obtenues avant ou pendant la deuxième guerre Mondiale (1924, 1933, 1935, 1936 et 1941).