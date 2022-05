Challenge du BW: Carine Caise termine ses 55 ans en beauté

Jour de gloire ce dimanche pour Carine Caise, de Coaching Zone Waterloo, qui vient de remporter une victoire aussi inattendue qu’appréciée. Ou comment profiter pleinement, non seulement du 1ermai et de la fête du travail, mais surtout comment finir ses 55 ans en beauté! "La formule est simple! Tu accompagnes tes fidèles compagnons de running sur la course de Wauthier-Braine, ceux avec qui tout a commencé et tu fais la petite distance sur le Challenge du Brabant wallon étant donné que tu as interdiction de faire plus que 10 kilomètres. Cela m’a offert tout ce dont j’avais besoin! Me voilà reboostée pour la suite. On croise les doigts et on y croit grâce à ce moment magique."