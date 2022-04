Une certitude, le noyau sera fondamentalement différent. À l’heure actuelle, il nous revient que seule l’Américaine Jessica Lindstrom (poste 4) aurait resigné sous les couleurs brainoises.

On sait aussi avec certitude que l’ailière Lynn Hering rejoindra le club des Spirou Ladies Charleroi et que l’intérieure Tesse Kapenga s’en ira à Waregem.

Au rayon des "entendus mais pas confirmés", les deux fers de lance belges de l’équipe, Élise Ramette et Maxuella Lisowa (elle l’a toutefois confirmé au micro de la RTBF à l’issue du match), devraient évoluer à l’étranger. On parle de Ramette en Espagne et de Lisowa dans le championnat français.

Autre joueuse à rejoindre le championnat français, la shooteuse canadienne Aislinn Konig. Son nom a été cité du côté de Charleville-Mézières. Ni Braine ni le club français n’ont confirmé l’information, mais quoi qu’il en soit elle ne sera plus Brainoise.

Les deux intérieures Quinn Dornstauder et Danièle Hamilton-Carter sont aussi sur le départ. Quant à Valériya Berezhynska, à 36 ans, l’Ukrainienne devrait mettre un terme à sa carrière.

En sachant que Sam Van Buggenhout a déjà mis un terme à son contrat (elle sera de retour à Phantoms Boom) et que la jeune Chadia Samsam ne poursuivra pas l’aventure brainoise, c’est 10 joueuses sur les 11 du noyau de départ qui quitteraient le club. Si on ajoute l’Ukrainienne Viktoriya Balaban, arrivée en cours de saison et qui devrait rejoindre l’Ukraine dès que possible, cela fait 11 sur 12 sur le départ.

Dans l’autre sens, rien n’a encore filtré si ce n’est l’arrivée de la meneuse liégeoise Emeline Leblon (22 ans – 1m65).