Raphaël Vanhecke signe un record de Belgique

Le championnat de Belgique Open était important pour Raphaël Vanhecke. Longtemps blessé durant l’hiver, le jeune homme affilié au Waterloo Natation a été trois mois à l’arrêt de novembre à janvier. Il a montré les premiers signes d’un retour au plus haut niveau lors des championnats francophones en terminant troisième en Open sur 200 m 4 nages. Il a confirmé fin février lors des championnats du Nord du pays où il s’est qualifié pour le Comen cup sur 200 mètres brasse en 2'28''88. Son gros objectif de la saison était de se qualifier pour les Eyof (Jeux Olympiques de la jeunesse) qui se dérouleront fin juillet en Slovaquie. Les championnats de Belgique Open du week-end dernier à Anvers lui offraient une dernière chance de qualification. " En 400 mètres 4 nages, j’ai nagé en 4'38''18, soit plus de deux secondes au-dessus du temps minima pour les Eyof. J’ai de plus été disqualifié pour mon virage en brasse ", indique le jeune nageur, né en 2006. " Il ne me restait alors une dernière chance pour participer aux Eyof, c’était de réaliser mieux que 2'09''30 en 200 m 4 nages le lendemain, le samedi ."