Quel verdict pour Genappe-Lothier?

Les Castors vers les play-off

Auteures d’un succès lors de leurs huit dernières rencontres, les Castors Braine accueillent Namur Capitale ce samedi (19h30). Des Namuroises qui ne sont pas encore sauvées et qui vendront chèrement leur peau. "On a plus travaillé en prévision des play-off que discuté de notre dernier match à Hannut , constate le coach François, désireux d’aller de l’avant. J’ai des filles intelligentes. Nos qualités telles que l’enthousiasme et le trop-plein d’énergie peuvent être contrebalancées par l’absence de maturité. On va essayer de gagner ce match pour conforter notre cinquième place et prouver qu’on a notre place en play-off. La pièce est peut-être un peu moins tombée de notre côté à la faveur du second tour mais nous étions aussi dans une série d’équipes motivées. L’inscription en play-off l’atteste."

Dernier élément, sitôt la phase classique du championnat entérinée, l’AWBB soumettra à ses clubs le programme des tours finaux. Dans les faits, un calendrier officieux des rencontres a déjà été relayé. Donc, en principe, les Castors défieront en demi-finale l’Union Huy jeudi prochain. Le retour à Braine est planifié samedi.

Peut-être privé de Halloy (cheville), Ottignies fermera la marche ce dimanche (17h) avec la visite de Prayon-Trooz (7e). "On est sauvé mais j’ai envie de gagner ce dernier match. On doit aborder cette rencontre comme si nous n’étions pas sauvés , expose Thomas Thys. Là-bas, nous n’avions pas fait un bon match. Prayon, c’est expérimenté et diablement efficace. C’est une équipe qui n’a pas l’air athlétique et qui est atypique. Sur jeu placé, ça shoote très bien. J’en veux pour preuve la rencontre face à un Genappe déforcé. Inscrire 98 points n’est pas donné à tout le monde. "