Guillaume-Emmanuel Diouf à Braine-l’Alleud

Le CTT Braine-l’Alleud a assuré son maintien en nationale 1. Comme cette saison, le club évoluera au deuxième niveau national la saison prochaine. A la différence toutefois que le niveau sera plus relevé puisqu’il n’y aura plus qu’une seule série en nationale 1 qui réunira les cinq premiers des deux séries de nationale 1 de cette saison, et les deux descendants de superdivision.