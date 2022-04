Des podiums pour les Brabançons

Organisés samedi dernier à Etterbeek en prélude au National vétérans, les championnats de Belgique de katas ont récompensé plusieurs judokas affiliés dans le Brabant wallon. À commencer par Romaric de Biolley et Lorenzo Vittorio. Guidés par Fabienne Charlier, les deux sociétaires du J.C. Clerlande ont décroché deux médailles: l’or dans le Nage No Kata (kata de projections) handisport et le bronze dans le Katame No Kata (kata des immobilisations, étranglements et clés de bras) général.