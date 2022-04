D2 ACFF: Rebecq – Tubize-Braine, un derby au parfum de tour final

Si, bien souvent, il y a plus d’appelés que d’élus, cela sera une nouvelle fois le cas en D2 ACFF, puisque sur les quatre places disponibles pour disputer le tour final, seuls deux tickets sont encore à prendre. Meux et Warnant sont d’ores et déjà qualifiés, alors que Rebecq, la RUTB, Ganshoren et Solières peuvent encore prétendre à une qualification.

Le hasard du calendrier faisant bien les choses, ces quatre équipes se rencontreront ce dimanche. Si d’un côté Solières accueillera Ganshoren, l’ensemble des regards du BW seront tournés vers l’affiche du week-end, à savoir un certain Rebecq-Tubize. Une chose est sûre et au vu des récents événements entre les deux clubs, et les tensions notamment autour du dossier Shean Garlito, les deux clubs ne se feront pas de cadeaux!

Le vainqueur au tour final

Alors que le vainqueur de cette rencontre sera automatiquement qualifié pour le tour final, le battu devra laisser son sort entre les mains de la rencontre entre Solières et Ganshoren et devra espérer un partage pour participer au tour final.

En cas de partage, la RUTB sera automatiquement qualifiée, grâce à son nombre de victoires (16), alors que Rebecq devra tout miser sur le fait que Ganshoren ne gagne pas!

Un épilogue digne des plus grands films à suspense attend donc nos deux équipes, qui en cas de qualification viendraient ponctuer magistralement une saison faite de hauts et de bas.

fraîchement fusionnés avec le Stade Brainois, les Tubiziens avaient, d’entrée de jeu, pointé le tour final comme objectif principal. Mais le passage à vide en octobre et novembre et le malheureux 0/18 avait remis tout cela en question. Cependant, c’était sans compter sur le retournement de situation et la révolte de ce groupe, qui aura enchaîné les résultats positifs que pour faire de ce tour final une réalité de plus en plus probante.

À Rebecq, si on a constamment soufflé le chaud et le froid, ne parvenant pas à réaliser une série sans accroc, les deux derniers mois auront révélé les véritables qualités de ce groupe et leur permettant ainsi, à domicile et face au voisin tubizien, de ponctuer cette saison par un tour final, qui serait finalement bien mérité.

L’avis des entraîneurs

Bouhmidi: «La pression sur Rebecq»

Seul un petit point suffira à la RUTB que pour valider son ticket pour le tour final, mais dans le chef de Mohamed Bouhmidi, jouer pour juste un point serait bien trop risqué, et surtout insensé. " Si nous n’avions pas eu cette sanction de trois points en mars dernier, nous serions déjà au tour final. C’est une situation qui me reste tout de même en travers de la gorge. Sportivement on devrait déjà être qualifié. Cependant, jouer une telle affiche, avec un tel enjeu est la volonté de toute personne qui aime le sport. On s’entraîne et joue au foot pour ce genre de rencontre. Si on part avec l’idée qu’un point nous suffit, c’est le meilleur moyen que pour être battu. C’est une rencontre qui va voir deux équipes se livrer à 150% et qui vaudra le détour. La pression est sur Rebecq, qui joue à domicile et qui doit gagner. C’est un derby, aucune équipe ne se fera de cadeau. On savait, en début de saison, en voyant le calendrier que ce dernier match serait décisif. Cela se confirme. "

Nasca: «L’efficacité sera le maître mot»

Si on peut s’imaginer qu’à l’issue d’une telle saison, et l’ensemble des pépins rencontrés par la RUS Rebecquoise, être encore en lisse pour une qualification pour le tour final lors de l’ultime journée peut déjà être une grande satisfaction, c’est bien mal connaitre la mentalité rebecquoise et le club, qui à coup sûr en voudra encore plus ce dimanche, comme l’explique Luigi Nasca, coach des Rouge et Blanc. " Sans se mettre aucune pression, quand on regarde dans le rétroviseur de cette saison et voir tout ce que nous avons traversé, on peut en effet être déjà heureux d’avoir si bien recollé au classement. Maintenant, on le sait, en foot on se contente rarement de ce genre de chose. Je ne serais pas honnête si je disais que la qualification pour le tour final n’est pas l’objectif. " Une rencontre qui se jouera sur des détails selon Nasca, mais surtout au niveau de l’efficacité. " L’efficacité dans les deux rectangles fera la différence. On se crée généralement beaucoup d’occasions mais on pêche à la finition. Si on parvient à faire cette différence, je suis certain que nous pouvons émerger. Cela sera une partie très engagée et engageante. Les phases arrêtées auront une importance primordiale. L’équipe la plus efficace remportera ce derby. "