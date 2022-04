D1 LFH: le Wash doit gagner

Après un mois de pause, Waterloo dispute un match couperet pour sa survie en D1 LFH, ce dimanche, face à Kraainem. "Comme il risque d’y avoir deux descendants, on ne peut pas se contenter d’être avant-dernier , prévient Mohamed Aarrass. On n’a pas réussi à reporter le match car il y a des absences et notamment celle de notre buteur, il faudra donc prendre les deux points et on y va pour gagner d’autant qu’on a une revanche à prendre."