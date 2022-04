Une saison mitigée pour le HC Perwez

Une saison faite de hauts et de bas à plusieurs niveaux. "L’esprit dans le groupe était extra, tout le monde était motivé et les joueurs présents se sont toujours battus jusqu’au bout. Le point négatif, c’est qu’il a fallu jouer nos matches avec une demi-équipe depuis janvier car il y a eu tellement de blessés et d’absents. La plupart du temps, on n’était que cinq en moyenne aux entraînements, parfois on avait trop d’arrière et pas d’ailiers, ou alors on n’avait pas d’arrière. Du coup, c’est devenu très compliqué même si je ne jette la pierre à personne car il y a d’autres choses dans la vie quand on n’est pas joueur professionnel."

Notre interlocuteur ne sera probablement plus à la tête de l’équipe lors du prochain exercice. "Je n’en sais encore rien mais il y a peu de chances que je reste. Mon boulot me prend beaucoup de temps et je coache comme bénévole puisqu’il n’y a pas d’argent en Promotion. Le truc, c’est que le travail d’un entraîneur perd un peu en intérêt quand les joueurs ne sont pas assez concernés alors que ma motivation est de les faire progresser."

L’équipe s’entraînera encore de temps en temps en cette fin de saison, disputera peut-être quelques amicaux, et participera à la Coupe du Brabant, le jeudi de l’Ascension, à Waterloo.