Les Nivelloises accèdent à la nationale 3

L’équipe dames de Nivelles, montée en promotion après avoir terminé quatrième en provinciale 1 à l’issue du championnat 2019-2020, disputait sa première véritable saison en promotion lors de ce championnat. " Nous n’avions pas d’ambition particulière cette saison. Nous avions récupéré Luana Cianci et Céline Hellinckx de notre équipe de nationale 2 qui avait été scratchée. À mi-championnat, on s’est retrouvé en tête sans s’y attendre. On s’est posé la question de savoir si on voulait monter. Plusieurs joueuses avaient envie de tâter du terrain à un niveau supérieur. On s’est alors dit qu’on allait jouer le coup à fond ", souligne David Claude, le coach de l’équipe.