L’ASUB 3 est champion et rejoint la R1

L’équipe est très vite montée en puissance depuis sa création. "On l’a lancée il y a trois ans, juste avant le Covid, car nous avions une centaine de joueurs et on n’avait pas envie d’en laisser cinquante sur le carreau chaque week-end. Ici, il s’agit d’un mélange de très jeunes et très vieux, avec quelques vétérans, et c’est davantage une équipe loisir avec des éléments ayant moins de temps pour s’entraîner."

Sportivement, "le but est de monter le plus haut possible afin de proposer un challenge intéressant à tous les joueurs. Le constat était que nos U18 n’avaient pas vraiment d’alternative alors que le fossé était parfois trop grand avec les équipes première et espoir, et qu’il est difficile de se faire une place plus haut quand on a n’a pas encore les armes. C’est pourquoi, on voulait rapidement monter afin de leur proposer un niveau intermédiaire, et le premier objectif a été rempli."

Pas de la figuration en R1

Et il n’est pas question de s’arrêter en si bon chemin. "L’opposition sera plus relevée en régionale 1 et les joueurs devront peut-être s’entraîner un peu plus. On espère garder ces joueurs-là mais on ne jouera pas le maintien ni le ventre mou. Car même si cette équipe est aussi là pour s’amuser, le développement du club passe par des performances."

L’encadrement sera également élargi afin de mettre le groupe dans les meilleures dispositions. "On n’avait pas de coaches attitrés cette année, on gérait avec les entraîneurs de l’équipe seniors, et c’est l’un de nos chantiers en vue de la saison prochaine afin d’avoir un vrai staff pour cette équipe 3."