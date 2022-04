Braine laisse filer le titre à Malines: «C’est frustrant»

Menées de 21 points (26-47 et l’écart est même monté à 24 points 21-45) après une première mi-temps outrageusement dominées par les Malinoises (60% au niveau de la réussite), les Brainoises ont sonné la révolte au retour des vestiaires. Plantant un 11-0 en moins de trois minutes (37-47), Braine s’est complètement relancé dans le match. Intransigeants en défense et enfin en réussite avec un arbitrage sifflant enfin de manière plus cohérente, les Castors ont même pris l’avance dans le dernier quart. Une tentative à trois points de Konig qui retombe malencontreusement du mauvais côté, Morrison (28 points) intenable qui relance ses couleurs et c’est l’effusion de joie du côté malinois qui décroche son premier titre de champion de Belgique. Et cela un mois et demi après avoir soulevé le trophée en Coupe de Belgique. "Je n’ai plus de mots, lançait la capitaine malinoise Laure Résimont, la voix enrouée, quelques minutes après avoir coupé le filet de l’anneau comme le veut la tradition. On a attendu tellement longtemps pour avoir cela et en plus on réalise le doublé. Que dire de plus, c’est incroyable et magnifique. On a travaillé dur pour y arriver et on a montré qu’on était capable. Braine nous a fait peur en deuxième mi-temps parce que les joueuses ont été plus agressives en défense mais on a su réagir. Il ne fallait toutefois pas que cela dure plus longtemps pour nous."

Maxuella Lisowa: «Des larmes d’émotion»

Dans les rangs brainois, c’était évidemment la déception à l’image d’une Maxuella Lisowa qui a tout donné pour offrir le trophée à "son" club et surtout au coach qui lui a donné sa chance. "Ce sont des larmes d’émotion , confiait la co-capitaine qui devrait évoluer à l’étranger la saison prochaine. On est une équipe très fusionnelle, j’ai rarement connu cela. C’est rare dans le basket féminin d’avoir une équipe où l’on peut être soi-même et c’était le cas cette année. On a tout donné, on s’est battu pour revenir dans le match, on a gardé la tête haute et on méritait ce titre, même si cela n’enlève rien au sacre de Malines. C’est dommage. Je n’ai pas de regrets mais je suis triste, mais c’est comme cela. Je suis triste de partir après la saison qu’on a vécue et de quitter le coach, celui qui m’a donné ma chance."

Du côté du président brainois, en reconnaissant le mérite de Malines, c’était la frustration. "Ce sont deux équipes qui se tiennent , notait Jacques Platieau. Si on avait déployé la même débauche d’énergie en première mi-temps qu’en deuxième, on aurait eu nos chances. C’est dommage d’attendre un écart de 21 points à la mi-temps pour se réveiller. C’est frustrant. Mais le basket féminin en sort gagnant. Ce sont deux très belles équipes et Malines mérite sa victoire. C’est juste dommage qu’on a été pénalisé par les fautes dans les manches deux et trois. Mais je le redis, la finale des play-off a donné lieu a une belle propagande pour le basket féminin. J’espère que cela fera réfléchir les joueuses belges qui veulent absolument jouer à l’étranger."

Après l’ère namuroise, l’ère brainoise, démarre-t-on l’ère malinoise dans le top niveau du basket-ball féminin? "Malines a montré qu’il été numéro un cette saison en venant gagner trois fois sur quatre chez nous (Malines avait éliminé Braine de la coupe de Belgique), soulignait le coach brainois Frédéric Dusart. S’ils gardent la même base à savoir Morrison et Katanic, ils repartiront avec une base collective supérieure à la nôtre. Mais l’objectif sera de retourner en finale face à cette équipe."

Braine – Malines68-76

Quarts temps: 15-26, 11-21, 24-10, 18-19

BRAINE (18/39 à 2 pts, 9/24 à 3 pts, 5/12 LF, 36 rbds, 17 ass. 25 F.): KONIG 25 (5x3), RAMETTE 5 (1x3), Balaban 0, Hering 0, Kapenga 0, HAMILTON 2, BEREZHYNSKA 6 (2x3), Lindstrom 4, Dornstauder 12, LISOWA 14 (1x3).

MALINES (20/34 à 2 pts, 5/20 à 3 pts, 21/23 LF, 32 rbds, 12 ass. 16 F.): Van Gils -, KATANIC 7 (1x3), Kibedi -, MORRISON 28 (2x3), Vervaet 2, RESIMONT 11 (2x3), WILSON 12, Bruyndoncx 0, De Vooght -, Massey Be 6, De Munck -, MASSEY Bi 10.