Wavre-Limal B jouera les prolongations

Le garçon parle en connaissance de cause, lui qui porte la vareuse limaloise depuis quinze ans, sans envie d’aller voir ailleurs. "Pourquoi changer quand on se plaît bien là où l’on est. On possède vraiment un chouette groupe et certainement cette saison, celle ou je m’amuse le plus."

Capitaine de l’équipe aux côtés de Daniel Artigas, "qui a aussi pas mal de responsabilités" , le jeune homme n’a même pas de vues sur la P2. "On est plusieurs à avoir été dépanner quelques fois en P2. C’est vrai que le niveau est supérieur et que l’on apprend plus en P2 qu’en P3 mais c’est gai aussi de jouer avec ses potes dans une équipe qui joue les premières places. Dans notre équipe, je pense que plusieurs joueurs ont le niveau de la P2. "

Ce qui explique sans doute la très bonne saison de la P3. "Je m’étais dit que la cinquième place était accessible et on termine quatrième avec en prime une qualification pour le tour final."

Un tour final que l’équipe B de Wavre-Limal jouera avec l’ambition de bien faire les choses, en sachant qu’elle ne pourra de toute façon pas monter en P2 car le club a déjà une équipe à ce niveau. "C’est le seul bémol mais les rencontres du tour final seront chouettes à jouer face aux meilleures équipes de la série et on jouera le coup à fond. C’est aussi une bonne publicité pour le club et une récompense de notre saison."

En sachant que Limal B fut la première équipe à battre le Crossing B et qu’elle a accroché tous les meilleurs, il fondra compter sur elle. "On jouera pour le plaisir mais avec l’ambition de montrer quelque chose."

Mais avant ça, il reste un match de championnat à jouer au Polonia. "On s’y rendra sans pression mais on aimerait atteindre la barre des 60 points pour bien terminer la saison" , prévient Grégory Lefebvre.