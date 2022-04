Sébastien Eggerick : « T2 de Sergio, ça ne se refuse pas »

"La possibilité de devenir l’adjoint de Sergio ne se refuse pas, sourit l’intéressé. On me l’avait pourtant déjà proposé quand Hassan Riani est parti à Chastre mais je ne voulais pas abandonner le groupe et mener ce projet jusqu’au bout. Car on avait repéré le potentiel de tous ces jeunes et l’objectif est de les faire monter vers la P1. Ça va me faire un petit pincement au cœur de laisser l’équipe mais je dois aussi continuer ma progression. Cela fait quinze ans que j’entraîne et je suis à Grez depuis dix ans après cinq saisons à Stéphanois. Je me suis toujours occupé des jeunes et c’était ma première expérience avec une équipe première. On aura passé une bonne saison avec ces jeunes, je suis très fier d’eux et j’espère les retrouver rapidement en P1 car ils sont bourrés de qualités."