Rebecq B ou Ittre: qui ira au tour final en P3B?

Une seule certitude: un succès de Rebecq l’enverra au tour final. "Avec des "si", j’ai un peu peur que nos jeunes joueurs s’enflamment , indique l’entraîneur, Franco Marrella. Il ne faut pas croire que tout est acquis et jouer à fond car au-delà des autres résultats, seul le nôtre primera et tout se fera en fonction de notre prestation. Je compte sur les plus anciens qui connaissent leur travail sur le terrain."

Rebecq devra jouer en mode tour final comme il l’a fait dimanche dernier en plantant neuf roses à son adversaire. "On a presté un bon match avec des joueurs qui étaient déjà dedans non pas à 15h mais à 13h. Après, il faudra se méfier car une bête blessée peut être féroce et se rebeller. Donc, pas d’euphorie d’autant que ce sera un autre match là-bas."

Du côté d’Ittre, le scénario idéal serait un succès contre Waterloo B conjugué à un partage entre Rebecq et Ganshoren. Ce dernier ne gagnerait pas la tranche et les Ittrois termineraient quatrièmes sur le fil devant Rebecq. "Le bilan de ma première semaine (4 points sur 6) est positif sauf en première mi-temps contre l’AFC Braine où l’on n’a pas été bon, et ce but encaissé à la 93' contre Waterloo me fait un peu râler car on perd deux points , analyse le nouveau coach, Gaëtan Sempoux. Cela dit, ces deux prestations démontrent qu’on aurait dû être au tour final depuis longtemps. J’ai été assez surpris par la lourde défaite de Ganshoren alors que c’était l’équipe en forme du moment, mais on est toujours dans la course et on se donnera à fond jusqu’au bout."