1. Le favori

Le quatrième sera quoi qu’il arrive de la partie au tour final. Perwez B n’a besoin que d’une victoire pour valider son billet. "Il faudra tout faire pour y être en espérant que les gamins ne stressent pas trop comme on l’a vu dimanche passé, indique Hicham Zougagh (T1). Il faut prendre du plaisir, surtout à domicile. Ce match retour contre Stéphanois va être plaisant car leur équipe est aussi jeune que la nôtre avec trois ou quatre gars d’expérience et pas mal de poids offensif." L. Corveleyn est suspendu. Vandersmissen, Longonya et Candeloro rentrent.

2. La logique

Cinquième, Mélin a de bonnes chances d’aller au tour final s’il bat Huppaye. Mais il devra avoir un œil sur Genappe qui pourrait lui chiper la place s’il gagne la tranche. "On peut y être et ne pas y être, constate Benoit Lamine (T1). On est content de notre deuxième tour et ce serait la cerise sur le gâteau. On ne se met pas la pression et le groupe sera motivé. On a dû aller chercher la victoire dans le premier match contre Huppaye car on a souffert à certains moments, et il faut toujours se méfier d’une bête blessée." Le noyau est au complet à l’exception de Pynebrouck, suspendu.

3. L’improbable

Dans l’état actuel des choses, Beauvechain, sixième, est l’équipe ayant le moins de chances de se qualifier. "On doit gagner et espérer un faux-pas de nos concurrents , avance Jabran Albahtouri (T1). Ce sera spécial de directement jouer le match retour contre Chastre. Les deux équipes se connaissent assez bien et eux auront certainement un esprit revanchard puisqu’on vient de les battre. C’est chez eux mais nous devons gagner par la porte ou par la fenêtre pour ne pas avoir de regret." Biyanga est suspendu et Mathot blessé. F. Hars et Champion rentrent.

4. L’outsider

Genappe, septième, est la formation ayant le plus d’atouts dans sa manche mais avec un taux de réussite assez faible. Ce sera très dur au niveau du classement (Perwez, Mélin et Beauvechain ne peuvent pas gagner) mais l’équipe compte aussi sur un accroc du champion jodoignois pour remporter la troisième tranche sur le fil. "C’est une chouette fin de saison car on est sur les deux tableaux , remarque Gary Illegems (T1). Tout est possible et on va jouer notre carte à fond afin de ne pas avoir de regret. On va être attentif aux résultats, oui, mais il faudra d’abord être concentré sur le nôtre et resté focus pendant 90 minutes. Ottignies nous avait posé des problèmes et j’attends un mieux de la part de mes joueurs, surtout à domicile." Wouters et Laurent sont blessés.