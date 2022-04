C’est pour l’honneur que se disputera le derby entre Rixensart B et Walhain B, "un match à jouer pour bien terminer la saison avec de nombreux jeunes , prévient Rudy Guns. On met les bases pour la saison prochaine."

À Walhain, "je vais recadrer tout le monde pour éviter une dernière grosse défaite , assure Andy Collée. C’était une parodie de football le week-end dernier et on va maintenant se rendre à Rixensart avec nos armes et montrer une bonne image de Walhain."

Stéphanois retrouve Villers à qui il a enfilé douze buts dimanche dernier. "C’est un dernier match que nous aborderons avec sérieux et pour prendre du plaisir , annonce Rénald Pansaerts. Je vais faire tourner l’effectif et on fêtera le titre comme il faut après le match."

De son côté, Huppaye B reçoit le Crossing B. "Ils auront plus compliqué sur notre terrain en herbe que sur leur synthétique" , espère Christopher Duchêne.