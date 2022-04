Le retour contre l’AFC Braine sera-t-il aussi indécis que l’aller? "Le partage me semble illogique pour eux car ils ratent un penalty à la fin mais il me semble logique pour nous car on a eu autant de possibilités qu’eux et la rencontre aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre à tout moment , analyse Michaël Ervier (T1). Le fait de jouer chez nous cette fois-ci ne va rien changer au niveau de mon système mais il y aura un peu de changement dans l’équipe car je pourrai compter sur le retour des U17 pour égailler le match. On va essayer de finir en beauté d’autant qu’on a toujours envie de gagner un derby."

Braine-Waterloo

Les Waterlootois ont loupé le coche dimanche dernier. "C’est dommage d’avoir raté ce penalty car on était au-dessus d’eux en deuxième mi-temps et une victoire nous aurait fait du bien , indique Fabrice Deman (T1). Cela dit, le nul n’est pas illogique sur l’ensemble. Il y aura encore moins d’enjeu pour ce match retour puisqu’on ne peut plus rattraper le septième et qu’Ophain ne peut plus nous rejoindre non plus. Cela dit, le but est d’aller gagner là-bas et je serai satisfait si on parvient à terminer par un 4/6." Thienpont revient de suspension et Roos de blessure.

Clabecq

Les Clabecquois sont-ils capables de renverser le champion une deuxième fois en une semaine? "Je suis fier de mon groupe mentalement car on a su inverser la tendance à 0-1, et aussi physiquement car on l’a fait à dix contre onze , rappelle Luigi Bruno (T1). Ce qui nous donne évidemment des regrets car on est la seule équipe à n’avoir perdu que trois fois et on a la meilleure défense. On verra comment on va aborder ce match-ci car il y a peut-être la deuxième place à aller chercher, mais on n’a pas envie d’avoir de blessé avant le tour final."

Goeres et Ibrahim sont suspendus.

Waterloo Lion’s

Les joueurs de Waterloo seront certainement revanchards après leur défaite surprise face à la lanterne rouge. "Ce n’est pas qu’on s’est fait avoir mais on ne les a pas assez respectés , signale Alain Nzanza (T1). On n’y était pas pendant vingt minutes, on commet des erreurs puis il y a de nouveau eu du laisser aller et l’adversaire a mérité sa victoire. L’avantage, c’est que les deux matches se suivent, on a déjà nos repères même si on fera tourner le noyau à l’exception d’Ohindo, et on va essayer de rectifier le tir chez nous. Celui qui voudra le plus la victoire l’emportera, ce qui fut le cas d’Uccle la semaine passée, et on devra être sérieux dès la première minute."