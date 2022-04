Le club nivellois Eleven by Bullpadel, situé dans le zoning, a l’honneur d’accueillir ces stars – ainsi que deux joueurs pros français – ce samedi 30 avril. "Nous avons pu les faire venir à Nivelles grâce à notre sponsor principal qui a des accords avec eux. Ils participeront la semaine suivante au Brussels Padel Open, une manche du World Padel Tour. (NDLR: Le circuit pro)"

Un programme alléchant attend les amateurs. "Entre 10h et 12h, des gens tirés au sort auront l’occasion de taper la balle pendant un quart d’heure avec Paquito Navarro, numéro 3 mondial, Alejandra Salazar, championne du monde ou les Français Laura Clergue et Bastien Blanque, se réjouit Frank Oosterwijck, l’un des responsables du club de padel nivellois. Ensuite, jusqu’à 15h, il y aura des matchs exhibition qui mettront tous ces champions en scène. Navarro et Salazar joueront notamment contre François Azzola et Clément Bourdin, deux professeurs de notre club."

Une séance d’autographes clôturera la journée. "Cet événement sera une belle manière de promouvoir le padel. Ce n’est pas tous les jours que l’on a l’occasion de rencontrer des stars de cette envergure donc on espère attirer du monde. Nous espérons également voir un maximum de jeunes, c’est ce qui nous manque cruellement dans les clubs aujourd’hui, conclut Frank Oosterwijck. Il reste des places, donc il est encore temps de s’inscrire via l’application Playtomic. Le prix des places est fixé à 20 €."

300 personnes sont attendues, 150 personnes sont inscrites pour l’instant.