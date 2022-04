Tour final P2: Waterloo va-t-il recevoir une deuxième chance?

Ce sera peut-être le cas si le CP Brabant décide de valider le résultat du match de dimanche dernier. Et si ce n’est pas le cas, Villers pourrait à nouveau éliminer Waterloo si le match devait être rejoué. "On a de toute façon un match à préparer cette semaine" , ajoute Balan, qui ne se dit pas déçu mais "triste" de la situation. "On ne saura jamais ce qui se serait passé si on avait dû disputer des prolongations dimanche mais je retiens surtout qu’on avait très bien préparé ce match face à Waterloo avec un faux n° 9, des garçons très réceptifs et qui ont joué avec un cœur énorme."

Waterloo remobilisé

Du côté de Waterloo, le discours est logiquement bien différent. "Voir le tour final de P1 et pas celui de P2 se disputer sur terrain neutre est déjà interpellant, comme avoir des prolongations en P1 et pas en P2 aussi , remarque Laurent Dricot. Le règlement n’a manifestement pas été appliqué par le corps arbitral. Maintenant, rien ne nous garantissait la victoire si on avait disputé des prolongations mais on avait le match en mains avec des occasions et nous étions dominateurs en fin de rencontre. Face à un adversaire qui défend bien avec des transitions rapides vers Van Roy, on s’attendait à un match compliqué et ce fut le cas." En congé dimanche soir, les Waterlootois ont repris les entraînements hier. "Il faudra remobiliser les joueurs si on reçoit bien une deuxième chance mais l’état d’esprit sera bon et positif car il y avait pas mal de frustration après l’élimination."