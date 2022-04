Mélange de tristesse et de fierté du côté de Genappe

De cette saison réussie, l’homme fort de Genappe retient la belle évolution et l’exceptionnelle troisième tranche. " Le début de la campagne a été quelque peu compliqué puis Vincent Kohl est arrivé, il a vite pris ses marques et a su trouver la bonne alchimie pour mener le groupe jusqu’à cette cerise sur le gâteau qu’était ce tour final. On parle désormais en bien de Genappe, on sent qu’il y a une certaine effervescence autour de notre club et il faudra compter avec nous la saison prochaine. "

Le T1 Vincent Kohl abonde dans le même sens que son président. Si la demi-finale de dimanche aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre, il n’oublie pas tout le travail réalisé et l’avenir radieux qui se profile. " Sur un terrain sautillant et dur, j’ai trouvé mes garçons émoussés physiquement. Nous avons fait plus que jeu égal avec une formation qui a été notre bête noire durant le championnat. On a rivalisé et proposé plus de choses que Berchem mais leur verticalité et leur impact physique nous ont posé des soucis. Malgré tout, je veux retenir la qualité de notre second tour et surtout la ferveur et le soutien des supporters. C’était incroyable de voir l’engouement suscité et cela nous a aidés à nous surpasser."

Les transferts

IN

Hanon (Tervuren), Sanchez et Dutrieux (La Rhodienne), Xaxhija (Woluwe-Zaventem), Deliège (Nivelles), Marques (Ixelles)

OUT

Forlini (Hainaut), Huby (Ophain), Laloux, Malbrancke et Chenkep (La Rhodienne), Nasraddine et Yassine Gasmi (?), Busselot (?)