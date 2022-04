Les Guibertines ne veulent pas monter en D2

Reste à savoir qui montera en D2 car si Anderlecht souhaite rester en P1 avec ses jeunes, les candidats ne se bousculent pas. "Si on gagne au BX, ça me ferait plaisir que les filles tentent l’aventure, note Alain Charlier. Car l’occasion ne se représentera peut-être pas. Cela dit, ce serait difficile un échelon plus haut, les filles n’ont pas envie d’y aller et je respecterai leur décision."

De son côté, Lasne Ohain a perdu deux fois cette semaine. "Anderlecht est venu avec une équipe très jeune mais qui joue bien au foot (0-3) puis on a tenu la dragée haute au BX (3-2) après nous être vite retrouvé à dix" , résume Olivier Minsart (T1).

Après la qualification pour la finale de la Coupe du BW face à Grez (18-0), Jodoigne a gagné 10-2 contre St-Michel. "Quand on a encaissé, on s’est reconcentré et ce fut un festival offensif en ayant marqué 80% de nos occasions" , apprécie Gilles Marko (T1).

Chastre C a partagé (1-1) contre Auderghem B. "Un match de fin de saison où l’on marque sur un beau coup-franc", précise François Marot (T1).

P2: Limal loupe le titre

Revenu de 3-1 à 3-3, Wavre-Limal compte toujours trois points de retard sur Maccabi après leur partage et un goalaverage défavorable de 29 buts avant la dernière journée. "Avec cinq à dix minutes de plus, on aurait pu passer au-dessus mais même si c’est encore faisable mathématiquement, elles seront championnes, remarque Mehdi Chakroun (T1). On doit surtout assurer notre deuxième place contre Saintes et espérer qu’il y aura une place de montant pour nous."