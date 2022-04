Le tour des clubs du BW

Perwez

Défaite 3-1 au BX. "On devait passer au-dessus qualitativement mais ce fut le pire match de notre saison alors qu’on était treize pour une fois" , regrette Mathieu Rucquoy (T1).

Saintes

11 buts encaissés à Auderghem. "On s’est basé le plus possible sur la défense car on n’était que dix et sans attaquante", souligne Stéphanie Eeckhout (capitaine).

Jodoigne B

Succès contre St-Michel B. "L’adversaire n’était pas facile à jouer, à huit derrière, analyse Pierre Haerlingen (T1). On gagne 2-0 et il n’y a pas grand-chose à dire."

Provinciale 3B

Walhain

Dernier succès, 1-6, à Ixelles. "Même si le titre était déjà en poche, les filles étaient boostées avec un état d’esprit tranquille" , note Jamel Dennoune (T1).

Ohain C

Une victoire et un nul. "On allait trop vite pour Villers puis ce fut un partage de sœurs contre Ohain B où chacun a eu sa mi-temps", précise Olivier Minsart (T1).

Beauvechain

1-6 à Braine. "On a bien joué par moments, à savoir 20 minutes en première période et 25 en deuxième, avant de se désorganiser" , résume Grégory Collée (T1).

Ottignies

1-3 contre Auderghem. "Défaite imméritée car on a eu les occasions, notamment en première mi-temps, avec un poteau et deux lattes" , indique Dominique Corbusy (T1).

Ronvau

Un revers et un succès. "Deux très bons matches aux niveaux jeu et mentalité , apprécie Guillaume Lengelé (T1). On méritait le nul contre Ohain B et on aurait pu marquer plus à Uccle (1-4)."

Braine

Défaite sévère contre Beauvechain. "Le score ne reflète pas le match, on est vite mené 0-2 mais on a joué au foot", explique Christophe Van Gils (T1).

Villers

Du bon et du moins bon. "On a fait jeu égal par moments à Ohain C (3-0) puis ce fut compliqué à MSG (6-0) mais on s’est battu" , positive Patrick Boon (T1).