Invaincus depuis fin janvier, il ne leur aura manqué qu’un peu de réussite pour battre le Sporting Bruxelles et affronter Berchem en finale de ces play-off. " Nous avons pourtant bien abordé le match avec beaucoup d’envie, d’engagement et de détermination. Le terrain était loin d’être à la hauteur de l’affiche, nous avons tout de même essayé de pratiquer notre football habituel mais ce n’était pas évident. Nous avons raté quelques belles possibilités, deux buts nous ont été annulés et sur l’un d’entre eux, je pense que l’arbitre se trompe. Sur l’ensemble de la rencontre, je pense que nous méritions clairement la victoire ", explique le futur ex-T2 et défenseur central Fazli Kocabas.

L’attaque mitraillette grézienne est finalement restée muette durant 120 minutes et les deux équipes ont dû se départager lors d’une séance de tirs au but qui a souri aux Bruxellois. Ironie du sort, c’est Fazli Kocabas lui-même qui a raté son dernier geste. " Je dirais plutôt que le gardien adverse a réalisé un beau sauvetage La réussite était avec lui et elle m’a boudé. C’est dommage d’arrêter ma carrière et mon aventure à Grez de la sorte mais c’est le football. "

Pour Pascal Vanden Bosch, le président, même si cette élimination précoce reste une déception, elle n’enlève en rien un exercice 2021-2022 de haute volée. " L’objectif initial était de se mêler au Top 5 et on termine finalement à cinq points du leader Ucclois. Les motifs de satisfaction sont multiples comme la qualité du football proposé a toujours été au rendez-vous. Cette saison est plus que réussie et il faut maintenant surfer sur cette vague pour continuer à être performant dès la saison prochaine et encore jouer un rôle en vue. "

Les transferts

IN

Plusieurs joueurs sont actuellement en test et cela devrait bouger rapidement dans le sens des arrivées.

OUT

Matthieu Muland Kayij (U23 Sporting Charleroi), Sébastien Vandeplas (?), Quentin s'Jongers (arrêt), Fazli Kocabas (arrêt). Quentin s'Jongers, le deuxième gardien, restera dans le staff et sera remplacé par son frère Simon dans le noyau de la P1. Fazli Kocabas, le défenseur central de 32 ans et T2 de Palavicino a décidé de stopper la pratique du football et du coaching pour se consacrer à l'arbitrage. Il sera remplacé par Sébastien Eggerickx en tant qu'adjoint de la P1.