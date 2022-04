Oui et non. Oui car nous avons pris un bon départ, non car la suite fut plus compliquée. Les suites du Covid ne nous ont pas permis d’avoir une buvette aussi rentable que les saisons précédentes comme nous avons aussi perdu quelques sponsors. Le départ de Jean-Claude Delmoitié a déstabilisé l’équipe. On a aussi des joueurs qui ont quitté le groupe en début d’année mais le point positif est que les jeunes que nous avons incorporés dans le noyau ont répondu à l’attente.

Chastre termine son championnat sr le podium, ce qui est aussi positif.

Surtout qu’il y avait de la concurrence devant avec Perwez et Waterloo. Maintenant, notre bilan de 8/30 contre nos concurrents directs est insuffisant mais je dirais que dans l’ensemble, Chastre a répondu à l’attente avec les moyens du bord.

Comment se présente la prochaine saison?

Hassan Riani qui a bien repris l’équipe est confirmé et l’idée est maintenant d’avoir une bonne ossature autour de nos jeunes. La P3 qui aura Jonathan Fadeur comme entraîneur sera aussi tournée vers la jeunesse.