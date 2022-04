Le titre est reporté à vendredi à Braine… ou pas!

Les Kangoeroes Malines en ont décidé autrement pour décrocher une victoire - et ainsi égaliser à 1-1 - sur le terrain de Braine (59-66). Une récidive de la demi-finale de la Coupe de Belgique. Les Malinoises n’avaient plus rien à perdre et cela s’est vu. Bien aidées en deuxième mi-temps par un trio arbitral (De Zweermer-Mamouni-Gouak) qui n’a pas du tout été cohérent dans ses décisions (bonus d’un côté, rien de l’autre pour les mêmes fautes, notamment…), les joueuses d’Arvid Diels ont aussi retrouvé une précision à distance (5x3 de Résimont) qui leur a permis de s’installer dans le match.

Les sorties pour 5 fautes personnelles de Hamilton et de Lindstrom ont aussi été préjudiciables à la formation brainoise qui a peiné sur le plan offensif en seconde période. "Malines a été plus efficace et plus agressif que nous, confiait Maxuella Lisowa à l’issue du duel. Ce sont deux équipes très fortes qui s’affrontent. On n’a pas su arrêter le momentum des Kangoeroes. On n’a pas le temps d’être démoralisé d’ici vendredi, mais on a peu de temps pour corriger nos erreurs. Cette finale se jouera sur l’énergie. C’est l’équipe la plus péchue qui l’emportera."

Quoi qu’il soit et si l’on excepte l’arbitrage, ce match reste une belle propagande pour le basket féminin. Le rendez-vous est pris pour ce vendredi (20h30) avec un champion au bout des 40 minutes. Qui? Les pronostics sont ouverts. Mais la pression, elle sera du côté brainois.