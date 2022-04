«Le match contre Rebecq sera déjà une finale»

Mais la première personne mise à contribution durant la rencontre était bien Thomas De Bie. Un peu désordonnés en début de match, les joueurs ont pu compter sur leur gardien pour maintenir le zéro derrière. "La première mi-temps était clairement moins bien que la deuxième. Il y a eu un ou deux ballons compliqués mais je suis là justement pour ça. Après on a su reprendre le match et marquer trois buts, c’est parfait" , indique le portier.

Grâce à son clean sheet et à la bonne prestation offensive de l’équipe, la RUTB n’est plus qu’à une victoire d’accéder au tour final. Et cette dernière rencontre n’est pas des moindres puisque l’équipe affrontera Rebecq.

Battu par la RAAL, les Rebecquois n’ont pas fait la bonne affaire et se retrouvent ex aequo au classement avec les Tubiziens. Une brèche s’est ouverte pour les Blanc et Or, et Thomas De Bie compte sur l’équipe pour en profiter. "C’est une bonne équipe. Ils font une bonne saison. Ce n’était pas facile au match aller malgré notre victoire 2-1. Ils ont aussi besoin de cette victoire. Quoi qu’il arrive, il faut aller à Rebecq pour gagner la semaine prochaine. On n’aura pas le choix. En tout cas ça peut être un beau dernier match. C’est clairement déjà une finale."

Terminer la saison en beauté, c’est l’objectif que s’est fixé le portier tubizien. Il reste malgré tout prudent, et est déjà fier de l’avancée qu’a connue l’équipe au fil de la saison. "Au tout début, il fallait un petit peu chercher ses marques avec la fusion, mais il y a rapidement des automatismes qui se sont créés. C’est de bon augure pour la suite, peu importe ce qui arrive dans le futur" , conclut Thomas De Bie, déterminé malgré tout à aller prendre les trois points le week-end prochain.