Le 44e critérium Allan Sport est lancé

Mais au final, les satisfactions étaient à nouveau nombreuses. "C’était une belle réussite avec une ambiance incroyable et un monde de fou, encore plus que les éditions précédentes. On a dû limiter les inscriptions aux différentes étapes plus tôt tellement la demande était grande et c’est à croire que les gens avaient envie d’encore plus faire la fête."

Une 44e édition remaniée

La nouvelle édition du critérium se profile déjà à l’horizon puisque le TC Odrimont accueillera les participants à la première étape dès le 28 mai. "On n’a jamais commencé un critérium aussi tôt mais comme de nombreux clubs préfèrent accueillir une étape en été, j’ai dû adapter le calendrier." Il y aura plusieurs nouveautés. La première concerne le nombre d’étapes puisqu’on passera de 15 à 14 étapes avec des clubs qui ont disparu et d’autres qui se sont ajoutés. "Des clubs ayant modifié leurs infrastructures pour s’orienter vers le padel, ils avaient logiquement moins de terrains disponibles et ont dû renoncer, à l’image de l’Argayon."

Le TC Foret de Soignes ne fait plus non plus partie des clubs concernés par cette édition, au contraire de clubs comme l’Orée, le Brussels qui remplace le Roseau qui s’est désisté, le Primerose "que je suis très content d’accueillir car de nombreux participants au critérium jouent là-bas" , ou encore le TC La Cure du côté de Jodoigne, en Brabant wallon. "On a aussi Waterloo qui est de retour et qui peut être considéré comme un nouveau club."

Il y a aussi eu quelques adaptations du calendrier, comme par exemple pour l’étape du Léo qui débutera le lundi 25 juillet car le club organise les finales du championnat de Belgique et la Coupe de Borman le week-end précédent. Petite particularité aussi pour les étapes du Brussels et du Bois de La Cambre qui se chevaucheront, le, week-end des 20 et 21 août.

Une autre nouveauté concerne les catégories. "J’en ai supprimé trois: les messieurs 1, Mixtes 2 et Dames 3. On se retrouve avec douze catégories au lieu de quinze et il n’y aura pas les plus basses catégories."

Bon à savoir

Le calendrier

28 mai au 5 juin: TC Odrimont

11 au 19 juin: TC Kraainem

25 juin au 3 juillet: RTC Orée

9 au 17juillet: TC Primerose

25 au 31 juillet: Léopold Club

13au 21 août: Brussels LTC

20 au 28 août: Bois de la Cambre

10 au 18 septembre: Waterloo TC

8 au 16 octobre: Euro TCSaint-Josse

2 9 octobre au 6 novembre:Castle Club

30novembre au 11 décembre: TC La Cure

21 au 29 janvier: TC1310 La Hulpe

25 février au 5 mars: Parival TC

18 au 26 mars: Wimbledon TC

Les catégories

Doubles messieurs

DM 2. De 110 à 150points

DM 3. De 80 à 120points

DM 4. De 50à 90 points

DM 5.De 20 à 60 points

DM 6. De 10 à 30 points

Doubles mixtes

DMXT 3. De 80 à 120 points

DMXT 4. De 50 à 90 points

DMXT 5. De 20 à 60 points

DMXT 6. De 10 à 30 points

Doubles dames

DD 4. De 50à 90 points

DD 5. De 20 à 60 points

DD 6. De 10 à 30 points