Jean-Marc Nollet met un terme à sa carrière

Vendredi dernier, il a disputé son dernier match. Nous avons évoqué sa carrière, menée conjointement avec son parcours politique sous la forme d’un abécédaire.

Attaque : "J’ai débuté comme attaquant, je savais déjouer le block subtilement… Cela a parfois été moins subtil en politique."

Block : "C’est une action collective. On couvre une zone dans laquelle l’adversaire ne sait pas attaquer. Je pense au Vlaams Blok et c’est beaucoup moins sympathique."

Coach : " Guibertin a toujours investi dans des coaches de valeur plutôt que des transferts mirobolants. Le terme me rappelle Jacky Morael et Marcel Cheron, ils étaient mes coachs à mes débuts en politique."

Défense : "Cela permet de faire des points incroyables, sans obligation de réussite. Je fais de la politique pour défendre les gens, des idées, la planète."

Équipe : " Le volley est l’opposé du sport individuel, on ne sait pas gagner seul. L’équipe est importante aussi en politique. Je n’aime pas la démocratie des grandes gueules et les gens connus que l’on débarque en politique."

Fête : "Il y a le match, c’est aussi après, c’est important. On devrait la faire plus souvent en politique."

Guibertin : "Guibertin, c’est 31 ans de ma vie, un entraînement, un match par semaine. Écolo a eu le mayorat avec Philippe Evrard à Mont-Saint-Guibert."

Handball : "Quand j’étais à Mouscron, j’ai joué quatre ans au handball. En politique, jeu de main, jeu de vilain."

Ivresse : "Quand tu es au block, quand la balle tombe dans l’autre camp, tu es ivre de joie. En politique, l’ivresse, il vaut mieux éviter."

Justin : "Justin Davaux, mon capitaine avec un tempérament incroyable. Je pourrais l’inviter en politique, il est très préoccupé par les enjeux de la planète."

Kilo : "J’ai gagné 8 kilos en 31 ans. En politique, j’ai aussi pris un peu de poids"

Libéro : "Vendredi, j’ai joué pour la première fois de ma vie comme libéro. Comme co-président d’Écolo, les ministres sont au filet, moi je suis en retrait."

Mercredi : "C’était le jour de l’entraînement. C’était aussi le jour du Parlement wallon, les commissions."

Nollet : "Mon nom était sur le maillot pendant toutes ces années. Je pense que les politiciens auraient dû venir me voir au volley."

Ouverture : "J’aimais quand mon passeur fétiche, Gaetano Favero, jouait en deux ouvertures. L’ouverture, c’est aussi important en politique, avoir toujours un regard ouvert vers les autres."

Politique : "Le club a toujours favorisé les gens du club, les jeunes. La politique, c’est une bonne partie de mon parcours professionnel."

Qualité : "On peut perdre un match et faire la fête si on a bien joué. Par rapport à ceux qui cherchent la croissance en politique, je cherche la qualité de vie."

Rire : "Un peu d’humour dans le match, cela peut détendre. On rigole moins en politique, excepté dans les cabinets."

Stage : "Éric Davaux m’a mis en stage avant de m’accepter quand je suis arrivé au club. Je faisais une agrégation en sciences politiques, j’ai été stagiaire chez Éric dans son école à Floreffe."

Télévision : "Après une interview chez Vrebos, je suis venu au match. Je m’étais changé dans la voiture, je n’ai pas eu le temps de me démaquiller, cela dégoulinait de partout. La télévision, c’est important en politique."

Université : "C’est par ce biais que je suis arrivé au club d’Ottintois. Les universités sont des partenaires importants en politique."

Victoire : "On a gagné le match pour la montée en nationale 2 à Tournai. On a gagné 13-15 au tie-break, j’avais fait une défense de dingue à 13-13. Les victoires sont toujours éphémères en politique."

Wallonie : "Je suis fier et content de voir Guibertin rejoindre Waremme en ligue A. Jean-Luc Crucke a soutenu ces deux clubs wallons qui ont une politique de formation de jeunes."

Xénophobie : "J’ai joué avec les gens de toutes les couleurs, la xénophobie n’existe pas en volley. Ce n’est pas le cas en politique, il faut combattre cela."

Yes : "Quand je réussissais un ace, je criais ‘’Yes’' avec mes deux points fermés. Quand on a obtenu le refinancement de l’enseignement, j’ai aussi crié ‘’Yes’’."

Zéro : "J’ai gagné mon dernier match vendredi 3-0. Zéro carbone à atteindre avant 2050."