D3A: Jonckheere a bien tenu son rôle de capitaine au RCS Brainois

Une victoire face à Binche qui n’a souffert d’aucune discussion "car on a été dominant du début à la fin sauf dans les dix dernières minutes où la montée de trois U19 a un peu déstabilisé l’équilibre de l’équipe. Là, on a pris deux bêtes buts mais, pour le reste, on a bien géré face à une équipe qui voulait éviter les blessures avant le tour final."

L’ancien de Tubize, White Star, Waterloo et de la RAAL va prendre congé du stade Gaston Reiff après deux saisons. "Ça aura été court car la première s’est terminée en octobre et ici, on avait une série à 28 matches et j’en ai raté neuf à cause d’une blessure. Mon bilan est donc mitigé car j’ai fait mes matches et tenu mon rôle de capitaine sur et en dehors du terrain."

Sur le plan sportif, "je pense que le noyau n’était pas assez élargi et manquait de qualités en profondeur pour un club qui ambitionne le Top 3 ou le Top 5. Il y a eu beaucoup de blessures, moi en premier, et de suspensions. Lorsqu’il fallait remplacer des joueurs importants, on a eu trop de manquements. Sans me jeter des fleurs, on a pris pas mal de casquettes durant mes huit semaines d’absences. Et ce n’est pas un hasard si on a battu Tournai et gagné à Binche et au Crossing avec plus ou moins le même onze que ce dimanche, c’est-à-dire au complet."

Notre interlocuteur (34 ans) a l’embarras du choix concernant sa future destination. "J’ai des propositions de la P1 à la D2 amateurs, du côté flamand, bruxellois et wallon, mais je prends mon temps car je dois concilier avec le boulot et la vie de famille. J’attends un chouette petit projet pour finir ma carrière d’ici deux ans car j’ai encore faim de football."