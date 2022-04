Après une longue interruption Frédéric Priels a du mal à se projeter sur cette campagne de play-off. " Enfin nous y sommes, résume le coach de Waterloo. Après un mois d’interruption assez chaotique car il était impossible d’organiser des matches de préparation pour un tas de raisons, nous ne nous sommes pas vraiment préparés. J’ai même dû supprimer des séances car je n’avais que quatre joueurs sous la main. Nous sommes donc totalement dans l’inconnu et je ne sais même pas dire où en sont mes gars. Tout ce que je sais c’est qu’ils sont super frais et j’espère qu’ils ont super faim de basket."

Waterloo a cependant l’avantage de débuter sa campagne à domicile.

Contenir Maillar

" On va sûrement chercher notre basket. Mais Ciney est certainement dans le même cas que nous. À domicile, nous ne comptons que deux défaites (Flénu et Loyers), ce qui reste un très bon bilan. J’espère que nous pourrons stopper Antoine Maillar, qui fait la pluie et le beau temps avec les Cinaciens. Nous allons tenter des choses pour le contenir mais ce sont des choses qui n’ont jamais été répétées à l’entraînement et qui se feront au tableau avant le match. "

Ce premier tour se jouant au meilleur de trois manches, Waterloo devra donc être directement dans le bain. "Si on commence ces play-off, c’est pour les gagner. Si on arrive à se sublimer, à jouer en surrégime, tout est possible, concède le mentor de Waterloo. Il faudra se sortir les tripes. Et sur ce point je fais confiance à mes joueurs."

Si Waterloo passe ce premier tour, il serait ensuite confronté soit à Loyers soit à Tilff (Loyers mène 1-0). Il faudra encore aligner deux victoires pour rejoindre la finale où le titre se jouera au meilleur des trois manches. " Si on gagne et si nous sommes champions, nous monterons en TDM2. Si on nous propose une montée administrative, on la refusera."

Waterloo n’a d’ailleurs pas introduit sa demande de licence. Cela peut être fait plus tard. Seul Flénu 9 et Quaregnon l’ont fait et leur licence a déjà été acceptée. " On verra jusqu’où nous sommes capables d’aller. En play-off, tout est toujours possible", conclut le coach de Waterloo.

Le programme

Match aller, ce soir à 21h à Waterloo, match retour le jeudi 28 avril à 21h à Ciney et belle éventuelle le dimanche 1er mai à 14h à Waterloo. Si Waterloo se qualifie, ce sera soit Loyers, soit Tilff. Ce qui sera déjà une finale avant l’heure. D’autant plus que les Waterlootois n’auront pas l’avantage du terrain et devront être très solides pour passer cette demi-finale pour espérer rejoindre la finale. Contre qui? C’est bien la question.