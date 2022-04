Tour final P2: Villers-Waterloo rejoué dimanche ?

Ce cas de figure pose question. "Comment est-il possible qu’un trio arbitral qui va siffler un match du tour final à élimination directe ne s’inquiète pas de savoir ce que dit le règlement? On nous a imposé des penaltys, on les a joués et perdus, mais je pense que l’on aurait vu autre chose si on avait prolongé le match d’une demi-heure."

En P1, aussi bien à Nseth-Genappe qu’à Sporting Bruxelles-Grez-Doiceau, il y a eu des prolongations avant les tirs au but. "Sur les autres terrains, il y a eu des prolongations. Il fallait se poser les bonnes questions et jouer 120 minutes chez nous aussi."

La plainte a été formulée dans les temps et sera donc examinée jeudi soir mais le vade mecum de la saison 2021-2022 indique clairement qu’ "en cas de résultat nul, le match est suivi de deux prolongations de quinze minutes. Et si l’égalité subsiste à la fin des prolongations, la désignation du vainqueur se fait en recourant à une série de tirs au but."

Affaire à suivre mais il est fort probable que Villers-Waterloo soit rejoué dimanche après-midi et que Braine B, vainqueur de l’autre demi-finale, doive patienter une semaine avant de rencontrer son adversaire en finale.