Arbitre: M. Verboonen.

Cartes jaunes: Gonzalez, Tabard, Pinto, Rodriguez, Dassy, Falone, Mendoça.

Buts: Van Roy (1-0, 15’), Weynants (1-1, 24’), Oliveira (2-1, 33’), Barrias (2-2, 51’), Nachtergaele (3-2, 83’), Weynants (3-3, 84’).

VILLERS: Van Wemmel, Nowak, Jonckers, Tabard (68’ Nachtergaele), Gonzalez, Pinto, Lebrun, Boreux, Mbala, Oliveira (79’ Frennet), Van Roy.

WATERLOO: Clercq, Sarango (89’ Gruslet), Rodriguez, Bodart, Guelmani, Patureau (69’ Voets), Dassy, Falone, Mendoça, Weynants, Barrias (79’ Lupumba).

La désillusion est cruelle pour Waterloo. Deuxième du championnat pendant toute la saison et solide rival du RFC Perwez, le RRC est tombé dès l’entrée du tour final chez une équipe de Villers qui a su exploiter ses moments forts pour mener par trois fois au score tout en profitant des largesses de l’homme en noir qui aurait dû exclure Gonzalez à la demi-heure pour une faute sur Barrias qui filait seul au but.

Il n’en a rien été et les locaux ont donc rapidement mené 1-0 via Van Roy sur penalty puis 2-1 par Oliveira qui répondait au but égalisateur de Weynants.

Si l’avantage d’un but des locaux ne se discutait pas trop au repos, que dire alors de la seconde période dominée copieusement par Waterloo qui égalisait rapidement par Barrias. Villers repassait devant par Nachtergaele, à peine monté au jeu, sur sa seule possibilité de la seconde mi-temps alors que c’est Weynants qui égalisait une troisième fois pour Waterloo à six minutes du terme. En ajoutant une frappe de Guelmani sur la latte, des tentatives de Weynants et Patureau sauvées à même la ligne, ce n’était que logique.

Mendoça rate le KO

Et si Van Wemmel n’avait pas arrêté le penalty de Mendoça à la dernière minute de la rencontre, certainement le tournant du match, Waterloo se serait sans doute logiquement qualifié avant de perdre tout le bénéfice de sa grosse saison à la loterie des tirs au but. "On avait des ambitions de montée et la déception est grande , avoue Maurice Weynants. C’est triste de terminer comme ça une telle saison."

D’autant plus que Waterloo avait les cartes en mains pour se qualifier. "On revient à chaque fois au score, on a fait preuve de caractère, on loupe l’occasion de mener 3-4 puis on n’a pas eu de chance aux penaltys. C’est frustrant et il va falloir digérer ça car on a été très bons dans le jeu avec des occasions, de l’impact, on a poussé mais il nous aura manqué la finition."

Au contraire de Villersois qui ont su faire le gros dos quand il le fallait et scorer au bon moment.

"On a vu un véritable match de tour final , apprécie Frédéric Balan. Tout avait pourtant mal commencé car on perd notre capitaine Vanderminnen à l’échauffement puis Tabard se blesse en cours de rencontre mais les garçons n’ont rien lâché et fait preuve d’une mentalité exemplaire. Le tournant est le penalty arrêté en fin de rencontre, ce qui nous a donné un avantage psychologique pour les tirs au but."

Villers accueillera Braine B dimanche prochain. "On va savourer, puis on aura la chance de rejouer chez nous face à Braine qui est une excellente équipe."