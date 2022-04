(25-20, 22-25, 25-20, 25-20).

GUIBERTIN : Guillaume Godart, Romain Vanhelmont, Niels Huysegoms, Robin Foret, Gert-Jan Vande Velde, Gil Hofmans, Tristan Mannaert. Sont montés: Jens Christiaens, Florian Malisse, Sébastien Dumont.

Pour la dernière de la saison, l’entraîneur guibertin Filip Van der Bracht avait décidé de titulariser Robin Foret au quatre, Guillaume Godart à la passe et Tristan Mannaert au libéro. Ce n’était toutefois pas une équipe B sur le terrain, Robin Foret et Guillaume Godart ont été titulaires. " Nous avons eu la chance d’avoir pu compter sur tous cette saison ", soulignait Filip Van Der Bracht, le coach guibertin.

L’objectif était la victoire ce dimanche soir. " Avant la rencontre, on se demandait si on allait gagner. Depuis le titre à Anvers le 2 avril dernier, on ne s’est quasi plus entraîné ", indiquait Guillaume Godart.

Un match tranquille

Les Guibertins ont dominé la première manche. Au set suivant, c’est devenu beaucoup plus difficile. Jens Christiaens est monté à 17-20 pour donner plus de poids à l’attaque guibertine mais il était déjà trop tard. Les visités se sont ensuite repris au troisième set sans livrer une prestation cinq étoiles. Ils ont dominé le set mais aussi profité de quatre services fautifs consécutifs de Vilvoorde en fin de set pour s’imposer dans ce troisième set. Ils se sont ensuite montrés plus appliqués au quatrième set pour conclure.

Sébastien Dumont, habituellement libéro de l’équipe, est monté au service. Il a réussi un ace en service smashé sous les applaudissements du nombreux public amusé. Guibertin s’est imposé. " On se devait de gagner ", soulignait le coach visité.

Les Guibertins ont fait la fête à Luc Aelbrecht, le kiné de l’équipe en lui offrant une victoire et une bonne bouteille pour son dernier match.