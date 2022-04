"À la fin du match, le coach Braibant m’a dit que Ganshoren avait réalisé le hold-up, explique Olivier Mulaba qui a vu son équipe mener le débat près de 40 minutes. "On est en tête au quart (8-22), on est toujours en tête aux trois quarts avec +4, on a 5 points d’avance à la 37emais on a eu en face Émilie Vermylen qui fait la différence au dernier quart temps. On mène 57-62, Vanthienen met 1x3. On perd la balle, Vermylen égalise avec un super mouvement. Ensuite, il reste 12 secondes. On fait notre play, on perd la balle et Dochez fait faute anti-sportive car Mpiana intercepte pour aller marquer un panier de l’autre côté. Elle met le lancer et Ganshoren gagne comme ça. "

Le coach ottintois oscillait entre deux sentiments: "C’est un résultat frustrant et râlant parce qu’on est des compétiteurs mais il n’y a pas que ce côté négatif. Je salue l’engagement des filles qui se sont données à fond malgré l’absence d’enjeu. Vu notre saison mitigée avec le nombre élevé de blessées tout du long, une victoire aurait mis du baume au cœur."