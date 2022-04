Pour ce faire, suite à la restructuration des championnats, elle devait terminer à la cinquième place. Une mission qui n’était pas évidente.

À mi-saison, elle occupait la neuvième place au classement avec cinq points de retard sur Tiège, cinquième. " Nous avons longtemps été privés des services de Kevin Vissers. Nous pensions qu’il pourrait jouer le dernier match à Saint-Ghislain. Mais, il a subi une nouvelle opération à la main. C’était normalement une opération d’un jour mais il s’est avéré qu’il était incapable de reprendre la compétition ", indique le secrétaire du club, Gilles Wauthoz.

Les Brainois avaient engagé Emiliano Rofrio Aguirre, un joueur équatorien, à mi-saison pour maintenir l’équipe. " Le joueur et son manager nous avaient assuré qu’il n’avait pas été affilié cette saison. Le club de Rooigem, avec qui on luttait pour le maintien, a fouillé dans le passé du joueur. Il aurait joué un match en début de saison au Danemark et en Suède ", poursuit le secrétaire brainois.

Il ne pouvait donc plus s’affilier dans un autre club. " Nous n’avons plus pu l’aligner lors des deux derniers matches. Jean-Michel Mureau, le président de la fédération, nous a heureusement annoncé que nous conservions les points pris lors des neuf rencontres que le joueur équatorien a joué avec nous ."

Les Brainois ont ajouté une victoire à leur palmarès samedi soir, en s’imposant 6-10 à Saint-Ghislain.

Braine B sauvé en nationale 2

L’équipe B a également assuré son maintien en nationale 2. " Il suffisait qu’elle se présente à Malonne pour avoir le point accordé pour la participation au match et ainsi terminer quatrième ."

L’équipe brainoise a joué à trois et s’est imposée 7-9 à Malonne avec des victoires de Sébastien Martinquet (3), Aaron Van Pee (4) et Noah Gossiaux (2).

Un beau week-end assurément pour le club brainois.