Arbitre: M. Godard

Cartes jaunes: Van Den Berg, Champagne

Buts: Jamotte (0-1 et 0-2, 19' et 38').

CHASTRE: Faidherbe, Boudlal, Paulus (56' Lambert), Shamavu, Franssen, Van Den Berg (61' Frys), Mouton (80' Wacouboue), Gonzalez (72' Selemani), Engels, Kuci, Niangbo.

BRAINE: Berghmans, Desberg, Baelongandi, Agostinacchio, Absil, Merlotto, Notez (77' Zorrilla), Duga (75' Michiels), Esposito, Merchier (60' De Clercq), Jamotte (48' Champagne).

Braine B entamait ce tour final en tant qu’outsider et s’érige désormais en sérieux candidat à la montée comme l’ont prouvé ses jeunes talents. "On a su reproduire le système de jeu mis en place à l’entraînement, profité de nos temps forts et compté sur la facilité de notre attaquant à marquer face à un adversaire coriace" , souligne le T1, Pascal Vincken.

Chastre est le plus entreprenant en début de match mais Braine marque sur sa première occasion.

Dans la foulée, Niangbo dépasse Berghmans mais son essai est repoussé sur la ligne par Absil. Les Brainois sont plus réalistes et doublent leur avance à l’approche du repos face à des visités qui tentent leur chance sans réussir à cadrer. "Il nous a manqué la dernière passe dans les vingt premières minutes et eux marquent sur leur première occasion, remarque le T1 chastrois, Hassan Riani. L’occasion de Selemani aurait pu les faire douter mais notre adversaire a sorti une grande prestation, je lui tire mon chapeau et j’espère qu’il ira loin dans cette compétition. Et je suis fier de mes joueurs car ils n’ont ni démérité ni baissé les bras."

«Je suis super content pour nos gamins»

Selemani aurait en effet pu relancer le suspense à la 72emais sa reprise fila au-dessus. "C’est le tournant du match car si Chastre revient à 1-2, on aurait vécu un dernier quart d’heure compliqué , estime Pascal Vincken. On sentait la tension de l’enjeu dans notre chef mais on a quand même bien géré cette deuxième mi-temps et je suis super content pour nos gamins car on ne voulait pas avoir bossé pour ne disputer qu’un match dans ce tour final."