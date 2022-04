Grez-Doiceau sorti à la loterie des tirs au but

(pen: 5-4)

Arbitre: M. Rooms.

Cartes jaunes: Godelet, s’Jongers, Duhem, De Beule, Karoun, Käse, F. Kocabas, Albahtouri, Zbakh.

Carte rouge: 116e Litu (2j.).

SPORTING BRUXELLES: Nsingi, Zbakh, Ben Mohamed, El Bahodi, Kambala (80e Tazani), El Guaoussi, Madani (95e George), Köse, Barkaoui (67e Karoun), Bouhna (89e Indenge), Coulibaly.

GREZ-DOICEAU: Detry, M. Kocabas (100e Beersaerts), F. Kocabas, Harrou, Duhem, Torres (76e Albathouri), Litu, Gueuning (112e Deneuborug), De Beule, De Croes, De Neve.

Ce duel entre le Sporting Bruxelles et Grez-Doiceau était des plus indécis avant son coup d’envoi. Un affrontement entre des Bruxellois qui ont dû digérer la perte du titre dans les dernières semaines et une formation grézienne en confiance après une excellente troisième tranche.

Tout cela s’est confirmé sur le terrain avec une partie très équilibrée, indécise, où les deux équipes ont pu se forger l’une ou l’autre possibilité, sans toutefois parvenir à se départager au bout des 90 minutes. Ni après 120 minutes d’ailleurs. Et c’est donc la loterie des tirs au but qui a œuvré pour départager les deux formations.

La pièce est finalement tombée du côté du Sporting Bruxelles (5-4). "Nous avons essayé de mettre un maximum de chances de notre côté en semaine en préparant cette séance de tirs au but lors de nos trois séances d’entraînement cette semaine. Cela s’est avéré payant puisque nos joueurs n’ont pas tremblé durant la séance et que notre gardien est parvenu à sortir une tentative adverse pour nous offrir la qualification" , se félicite Aïssa Amkouy.

Le coach du Sporting Bruxelles saluait la prestation de ses troupes, autant que celle de son adversaire. "Ça a été un match très serré, très tactique, avec deux équipes qui ne voulaient pas encaisser. On a senti que les deux formations se connaissaient bien et Grez a été fidèle à sa réputation. C’était l’une des équipes en forme du moment, un noyau bourré de qualités, une belle équipe qui méritait sa place et nous a encore mis en difficulté."

Qualifié pour la suite, le Sporting Bruxelles veut aller au bout et se prépare à affronter NSeth Berchem. "Cela donne une belle image du football bruxellois. Il nous reste désormais une étape à franchir avant le tour final interprovincial. Après la déception du titre perdu, nous avons clairement envie d’aller au bout de ce tour final."