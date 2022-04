Clabecq fait tomber le champion, Wavre-Limal B au tour final

Clabecq 2 Porto Brussels 1

Buts: 0-1 (55'), Ysebaert (1-1 et 2-1, 71' et 92')

Les Clabecquois ont réalisé une grosse prestation sur un terrain très sautillant face à une équipe de Porto Brussels déjà championne. Les deux buts ont été marqués par le buteur Nicolas Ysebaert. " Il s’agit d’une superbe victoire et d’un gros match réalisé par l’ensemble du groupe. On revient à un point de Waterloo et nous allons tout faire pour terminer second ", racontait le T1 Luigi Bruno.

Ittre 1 Waterloo B 1

Buts: Baeyens (1-0, 54'), Pilder (1-1, 90')

Après avoir battu Braine Waterloo en semaine (3-1), les Ittrois ont poursuivi leur bonne dynamique en prenant un point face à Waterloo B. Ils se sont d’ailleurs fait rejoindre dans les derniers instants et auraient donc même pu réaliser un joli 6/6. " Le partage est logique même si nous avons raté pas mal d’occasions", avouait le T1 Gaëtan Sempoux.

En face, Carlos Dias était du même avis. "Un nul que nous sommes allés chercher avec les tripes dans les dernières minutes. Nous sommes toujours deuxièmes au général et les gars veulent absolument terminer seconds ", expliquait le T1 Waterlootois.

AFC Braine-Waterloo 1 Ophain B 1

Buts: Bourguignon (0-1, 30'), Irsuto (1-1, 60')

Menés dès la trentième minute, les Brainois ont d’abord égalisé par Irsuto avant de louper le coche sur penalty. Ils auraient clairement pu l’emporter. " Les garçons sont revenus au caractère après l’ouverture du score. Dommage ce penalty qui termine sur la transversale mais le nul est plutôt logique ", avouait le T1 Fabrice Deman.

Les Ophinois ont réalisé une bonne première mi-temps. " On manque de réussite devant le but mais on peut s’estimer heureux car ils ratent un penalty ", narrait le T1 Michaël Ervier.

Provinciale 3C

Villers B1 Stephanois12

Les buts de Stéphanois par Helm (3), Van Heer (3), Mortier (2), Basile, Delespesse, Clément et Baton.

Le but de Villers par Decastiau.

Villers restait sur deux forfaits et devait s’aligner pour éviter un forfait général. Les jeunes Villersois ont répondu à l’appel et chapeau aux U19 qui ont joué. Mais en face, le champion de Stéphanois était trop fort et il n’y a pas eu match. 0-6 à la mi-temps et 1-12 quarante-cinq minutes plus tard. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. "Il n’y a pas de grands enseignements à tirer de cette rencontre. Les garçons ont fait preuve de sérieux face à une opposition agréable" , souligne Rénald Pansaerts.

Du côté de Villers, "nos U19 ont eu droit à une première expérience en P3 , précise le coach Saïd Taghani. On n’a pas été ridicules en sachant que ce n’était pas un cadeau de rencontrer un tel adversaire."

Walhain B 0 Rixensart B 7

Buts: Gorjanc (0-1, 14’), Moulart (0-2, 41’), Defrenne (0-3, 53’), Claes (0-4, 77’), Van Rillaer (0-5, 80’), Boutzamat (0-6, 86’), Muamba (0-7, 88’).

Andy Collée ne cache pas sa colère face à l’attitude de ses joueurs pour la rencontre contre Rixensart. "C’était une parodie de football. Je n’ai jamais été aussi honteux d’être entraîneur de football. Il y a eu des attitudes sur le terrain qui m’ont scandalisé, dont un joueur qui a fait exprès de prendre un carton rouge pour pouvoir finir plus tôt. J’en ai renvoyé quatre aujourd’hui: Dorian Bergiers, Sébastien Vanvarenberg, Luca Rossi et Théo Renier. S’ils ne s’excusent pas mercredi, ils seront exclus définitivement de l’équipe."

Du côté de Rixensart, on salue la belle prestation des joueurs. "Le travail a été fait. L’équipe a très bien joué et a su répondre présent au bon moment. Le terrain était assez compliqué. Il était dur et avec des trous un peu partout. On a raté quelques occasions justement à cause de ça mais le résultat est là malgré tout" , explique Rudy Guns.

Crossing B 10 Huppaye B 1

Buts: De Meersman (1-0, 2’), Sinanovski (2-0, 10’), Bah (3-0, 4-0, 5-0 et 6-0, 15’, 20’, 25’ et 30’), Kamagate (7-0 et 8-0, 40’ et 55’), Shah (9-0, 64’), Hanna (10-0, 75’), Hartmann (10-1, 80’).

Un match à oublier face à une belle équipe du Crossing selon le capitaine Christopher Duchene. " On savait bien qu’on allait avoir un match assez dur. On a été directement pris à la gorge par les joueurs adverses. De notre côté, on n’a pas montré d’envie. On pensait qu’avec la belle prestation de la semaine passée, la dynamique allait continuer mais ça n’a malheureusement pas été le cas."

Etterbeek B 11 Ottignies B0

Buts: Ntinu (1-0, 4’), Patkos (2-0, 17’), Ntinu (3-0, 19’), Ben Atra (4-0, 28’), Dudija (5-0 et 6-0, 29’ et 36’), Brahimi (7-0, 38’), Dudija (8-0, 39’), Ntinu (9-0, 70’), Brahimi (10-0 et 11-0, 70’ et 78’).

Lourde défaite d’Ottignies contre Etterbeek. "La moitié de l’équipe revient de blessures et des U19 ont joué avec nous. On a même commencé le match à 10 joueurs. Ce n’était vraiment pas une rencontre évidente contre une équipe qui, elle, était prête. On n’était tout simplement pas dedans" , indique Gustave Mugabé (T1).

Wavre Limal B 7 Polonia Boitsfort0

Buts: Dresse (1-0, 8’), Mommaerts (2-0, 23’), Guttierrez (3-0, 24’), Mommaerts (4-0, 32’), Dresse sur pen. (5-0, 55’), Tekien csc. (6-0, 66’), Dresse (7-0, 90’).

Le match parfait pour Wavre Limal contre le Polonia. "C’est un des meilleurs matchs que les joueurs ont prestés depuis le début de la saison selon moi. Les joueurs ont tous répondu présent, malgré quelques occasions manquées. C’est une victoire importante parce qu’elle assure notre quatrième place en championnat" , explique le coach Mohamed Riani (T1).