Quarts temps: 15-11, 22-12, 16-21, 26-20.

BRAINE 2001: Minnen 3, Vincent 8, Chrétien 13, Baeyens 5, Toubeau 8, Vandercammen 0, Modestus 7, Timmermans 14, Debienne 6.

En déplacement chez le second du classement, les Brainois ont tenu bon et même poussé les Bruxellois dans les cordes. " Uccle Europe, c’est vraiment très fort, confirme le coach Maxime Depuydt. Mais nous l’avons fait trembler dans le dernier quart. Malheureusement nos trop nombreuses pertes de balles ont fait très mal et cela leur a permis de mettre des paniers trop faciles à des moments importants. Cela dit très belle prestation de mon groupe qui limite Uccle à 79 points marqués. Ce qui est franchement pas mal du tout."

Braine 2001 devra donc confirmer sa place en play-off samedi prochain à domicile, contre FBI, et ce sera aussi l’occasion de fêter le titre conquis par l’équipe de P3 qui a gagné le match pour le sacre, samedi à UAAE (59-65).

FBI 62 BC Genappe Lothier 56

Quarts temps: 13-13, 13-16, 19-23, 17-4.

BC GENAPPE LOTHIER: Noël 3, Guyette 8, Kassi 0, Tilmant 6, Schiettecatte 23, A. Lambert 0, Kisser 0, Verbrugghe 9, Callerami 5, G. Lambert 0.

Pour maintenir l’espoir de maintien, les Genappiens devaient s’imposer dans ce match de la dernière chance. Les hommes de Didier Hoofd ont pratiquement fait le job. Après 26-29 à la pause, ils étaient encore aux commandes à la demi-heure (45-52). Et puis, tous les efforts consentis jusque-là ont été anéantis par un retour tonitruant des Bruxellois. La sortie du capitaine genappien, Quentin Guyette, compté cinq, n’a évidemment pas arrangé les affaires du BCGL qui a terminé ce dernier quart avec seulement un panier de plein jeu marqué et deux lancers, contre 17 points encaissés. À moins d’un miracle, pour autant que le RPC Anderlecht perd les deux matches qui lui reste, et pour autant que Genappe gagne contre BC Brainois, Genappe se dirige vers la provinciale 2.

BC Brainois 91 UJ Koekelberg 85

Quarts temps: 30-19, 13-26, 25-19, 23-21.

BC BRAINOIS: Marien 16, Maeter 11, Debienne 7, Th. Fumière 0, Piron 0, G. Fumière 0, Van Camp 18, L. Fumière 0, Cognioul 11, Moyson 8, Savelkoels 20.

Pour assurer son maintien, il ne manquait qu’une petite victoire aux Brainois. Directement, ils ont mis le feu à l’anneau de leur adversaire. " Tout le monde était très motivé, explique Nicolas Piron, joueur et coach de l’équipe. Après notre incroyable réussite à distance dans le premier quart (7X3), la suite fut un peu plus compliquée (43-45 à la pause et 68-64 à la 30e). Mais nous nous sommes bien repris, avec une combativité exemplaire, et un Olivier Cognioul imposant sous l’anneau pour capter un maximum de rebonds ce qui nous a donné plein de contre-attaques et des shoots ouverts. À nouveau, j’ai pu compter sur nos joueurs de P3 qui ont permis des rotations afin de faire souffler l’effectif tout en gardant une intensité sur le terrain."

Avec ce succès, les Brainois sont donc assurés de rester en P1. "Cette victoire nous fait énormément de bien, admet Nicolas Piron. Il ne faut pas le cacher nous étions dans une mauvaise période ces dernières semaines… Il est maintenant temps pour nous de préparer la saison prochaine, en oubliant tous les déboires que nous avons subi tout au long de cette année…"

Speedy MSG 75 United Woluwe 87

Quarts temps: 22-21, 22-25, 22-22, 9-19.

SPEEDY MSG: Fontaine 1, Piron 28, Lecat 0, Tshiama 0, Delacharlerie 12, De Greef 3, Litt 3, Th. Vriamont 8, G. Vriamont 15, Montoisy 17.

Face au futur champion, les Guibertins ont livré un tout gros match. Après 44-46 à la pause et 66-68 à la demi-heure, la rencontre a basculé en faveur de Woluwe. "Globalement, mes gars ont sorti une prestation 5 étoiles pendant trois quarts temps, en tenant le rythme imposé par Woluwe pendant une demi-heure, analyse Alex Sempels, le coach du Speedy. Si nous avions un peu mieux gérer le rebond en première période, nous aurions pu creuser un petit écart mais finalement, après autant d’efforts nous avons craqué physiquement dans le dernier quart, avec un gros passage à vide où nous sommes restés muets pendant 6 minutes. C’est dommage mais de toute manière, cela ne change plus rien, on garde notre quatrième place quoi qu’il arrive."

Les Guibertins peuvent donc se concentrer sur le play off qui arriveront bien vite.