Les Rats rejoignent ainsi en demi-finales le Waterloo Ducks, le Léopold et le Braxgata, tous trois vainqueurs lors de la 22eet dernière journée de la phase classique de la compétition.

Si le Waterloo Ducks et le Léopold étaient déjà assurés de leur qualification avant même d’entamer leur rencontre (dans l’attente toutefois de la décision du comité de contrôle dans l’affaire Monja pour le club ucclois), il n’en allait pas de même pour le Racing et La Gantoise, inquiétés par le Braxgata. Un point suffisait aux hommes de Craig Fulton, tandis que la victoire était nécessaire à l’équipe gantoise de Pascal Kina si le Braxgata devait s’imposer à l’Orée.

Bien informés que le club de Boom prenait l’avance à Woluwe peu après le repos pour finalement s’imposer 2-3 à l’Orée, les Gantois ont tenu la qualification en main après un but d’ouverture d’Arthur De Borrekens, mais ont déchanté lorsque Loïck Vanwetter a égalisé à 22 minutes du terme (48e). La défense de Jeremy Gucassoff assurait ensuite en fin de match le point nécessaire au Racing pour terminer troisième avec 37 points et ainsi défier en demi-finales le Léopold, vainqueur 5-2 du Dragons, qui termine deuxième (40 pts) après la confirmation vendredi de son forfait contre l’Antwerp début avril.

L’autre duel du dernier carré opposera, lui, le Waterloo Ducks, premier de la compétition linéaire (42 pts), victorieux 5-1 sur Louvain, aux Anversois du Braxgata, quatrième (37).

Coiffés in extremis, les Buffalos terminent cinquième avec 36 unités, manquant d’un point les play-off, dont les demi-finales sont programmées les 30 avril et 1ermai en aller-retour. Le titre se jouera ensuite lors d’une finale en deux manches les 7 et 8 mai, à Louvain-la-Neuve.

En bas de classement, hormis la victoire symbolique du Beerschot 4-5 à l’Antwerp entre ces deux clubs déjà condamnés à la relégation, le Daring a fait l’autre bonne affaire de la dernière journée en s’imposant 2-1 sur l’Herakles. Grâce à ce succès, les Molenbeekois abandonnent à l’Orée l’antépénultième place, synonyme de barrages contre le troisième de D1, et assurent dès lors leur place en DH la saison prochaine.