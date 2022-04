Arbitre: A. Delaye.

Cartes jaunes: Affalah, Herbeaux.

Les buts: Garlito (1-0, 23’), Lkoutbi (2-0, 68’), El Omari (3-0 et 4-0, 76’ et 89’).

RUTB: De Bie, Affalah (Nerinckx 74’), Meddour, Patris (Van Onsem 78’), Lkoutbi (Mukendi 74’), Garlito, Aarab (Michel 66’), Javorina, Debole (Migliore 55’), Deliboyraz, El Omari.

GIVRY: Bartholomé, Poncelet, Baudry, Nkokolo, François, Léonard, Lejeune, Cherdon (Bouchibti 34’, Mulumba 72’)), Lannoy, Alima (Herbeaux 72’), Deom.

C’était un match à ne pas perdre si la RUTB voulait espérer participer au tour final. Du côté de Givry, c’était pour le maintien qu’ils se battaient. Au final, c’est aux Brabançons que la rencontre a donné raison.

Mais la rencontre n’a pas commencé de la meilleure des manières pour la RUTB. Pas dans le match, les joueurs n’ont pas réussi à être dangereux durant toute la mi-temps. Shean Garlito a quand même rassuré l’équipe en ouvrant le score, bien servi par Sami Lkoutbi.

Après sa passe décisive, le milieu offensif s’est illustré une nouvelle fois quelques minutes après l’heure de jeu. Lkoutbi envoie une frappe enroulée du pied gauche qui finit par se loger dans la lucarne du gardien givryen. Un magnifique but applaudi par son entraîneur. "Sami Lkoutbi était sous la menace d’une suspension, donc je lui ai dit de ne pas se prendre de carton jaune. Heureusement ça n’a pas été le cas et il offre en plus un goal fantastique. Il a fait un très très bon match", souligne le coach tubizien, Mohamed Bouhmidi.

Pour terminer la rencontre en beauté, le buteur attitré El Omari s’est également illustré avec deux goals quasiment identiques. L’attaquant se lance du milieu de terrain, dribble un défenseur et place le ballon à ras de sol, scellant ainsi une victoire méritée.

Une victoire particulière pour l’équipe, mais aussi pour Mohamed Bouhmidi puisque l’entraîneur fêtait son anniversaire. "Footballistiquement parlant, ils m’ont fait un beau cadeau. Même si j’étais un peu en colère à la mi-temps. Il n’y avait pas de grosses erreurs mais ce n’était pas forcément bien organisé. Et puis en deuxième mi-temps ça s’est beaucoup mieux passé et j’en suis très heureux."

Lkoutbi en grande forme

C’est sans aucun doute l’homme du match. En plus de son magnifique but, Sami Lkoutbi s’est aussi illustré par ses dribbles spectaculaires lors de la rencontre. "Je sais que ma qualité première c’est la technique, et là j’étais bien dans le match donc je me suis lancé. Après je ne le fais pas juste pour le faire, c’est surtout pour avancer."

Les bulletins de Tubize

De Bie (6), Affalah (6), Meddour (6), Patris (6), Lkoutbi (7,5), Garlito (6,5), Aarab (7), Javorina (6), Debole (6,5), Deliboyraz (6), El Omari (7), Migliore (6).