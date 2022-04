Arbitre: M. Diskeuve.

Cartes jaunes: Matoka, Laurent, Troare, Denayer, Henri.

Les buts: Gueulette (13’, 1-0), Henri (64’, 2-0), Traore (81’, 2-1).

RAAL: Janssens, Fiore, Lazitch, Djoum, Vanhecke, Matoka, Gobitaka (75e Denayer), Gueulette, Franco (72e Lokando), Soumaré (83e Api), Azevedo (62eHenri).

REBECQ: Vervondel; Galvez, Laurent, Delsanne, Camargo, Wallaert, Cordaro (78e Mpumbulula), Baillet (68e Contino), Bailly (46e Bova), Depotbecker, Troaré.

Rebecq pouvait assurer sa place au tour final ce dimanche, mais la défaite à la RAAL vient semer un peu plus d’embûches sur le chemin d’une prolongation de saison. Tubize ayant gagné, Rebecq est désormais cinquième à égalité de points avec la RUTB alors que Ganshoren, Solières et Hamoir, eux aussi vainqueurs, viennent talonner les hommes de Luigi Nasca au classement. "On fait la mauvaise affaire mais on savait très bien qu’à la RAAL, ça allait être compliqué, lance le T1 de Rebecq, Luigi Nasca. Je suis triste car ce n’était pas un grand match. Eux, ils ont eu trois occasions, deux buts. On a eu des opportunités pour revenir et sur un temps fort, on le paie cash sur le 2-0 sur une erreur de jeunesse. On aurait pu faire mieux, on aurait dû faire mieux."

Il est vrai qu’en deuxième période, les Rebecquois avaient eu, à 1-0, deux grosses opportunités en deux minutes. D’abord via Baillet qui frappait à distance après un travail de Depotbecker lancé en contre-attaque et ensuite via Moussa Traoré s’infiltrant entre les défenseurs mais qui voyait Janssens s’interposer dans le rectangle.

Dans la foulée, Henri plantait le 2-0. Le buteur rebecquois Traoré remettait bien du suspense avec une déviation sur une frappe de loin de Galvez, mais ce fut un peu trop tard. "On a commencé le match en étant trop attentiste, lance le buteur rebecquois. On a trop respecté l’adversaire et c’est ce qui nous a porté préjudice. En deuxième période, c’était plus engagé car on savait qu’un nul pouvait nous rapprocher du tour final."

Désormais, c’est dans le derby contre Tubize que les troupes de Nasca devront aller chercher leur qualification, une cinquième place suffirait si la RAAL gagnait la troisième tranche. "On savait qu’on devrait se battre jusqu’au bout pour aller chercher ce tour final, souffle le coach. Après, un tel derby pour un match à enjeu avec du monde, on veut tous jouer pour ce genre de matchs. Maintenant, à nous de faire le travail. Malheureusement, on devra se passer de Moussa Traoré, suspendu, mais on a déjà gagné des matchs sans lui."

Recalé dans sa demande de licence pour la D1, Rebecq compte aller devant la CBAS et semblait confiant alors que peu de clubs ont fait la demande pour ce précieux sésame.