Challenge du BW à Nivelles: Amaury Gossé sur ses terres

Cette connaissance du relief a sans doute joué en faveur du Nivellois pour distancer ses rivaux, à commencer par Romain Deblander, son dauphin. Damien Dehu, lui aussi affilié au NAC Nivelles, s’adjuge la troisième place. " Nous étions un petit groupe de quatre ou cinq au début de la course. Par après, nous nous sommes retrouvés à deux, Romain et moi. J’ai accéléré une première fois dans la côte située près du golf de la Tournette, mais il n’a pas lâché. La seconde accélération, placée en bas de la descente juste avant le "Mur" de la Batterie, a fait la différence. Même si le "Mur", ça pique" , avoue Amaury Gossé, qui commence à s’illustrer régulièrement sur les épreuves du Challenge. Cette saison, il a déjà accroché la manche de Oisquercq à son palmarès. "Je ne me focalise pas sur le Challenge BW, indique le coureur du NAC. Mon objectif est surtout de prendre du rythme pour préparer les 20 km de Bruxelles."

Le Nivellois s’est pris au jeu de l’effort d’endurance, lui qui ne pratique le jogging que depuis trois ans seulement. " Je me suis inscrit en club uniquement pour m’adonner à une activité sportive et bénéficier d’entraînements plus structurés. Progressivement, j’ai pris goût à la compétition. J’effectue désormais cinq à six entraînements par semaine. J’ai aussi un coach magnifique, Pierre Haupaix, qui me permet de progresser. Les résultats ne sont pas venus tout de suite mais, depuis septembre 2021, je me sens en forme. J’ai terminé plusieurs fois sur le podium."

Chez les dames, c’est une habituée des titres, Virginie Vandroogenbroeck (USBW), qui a une nouvelle fois franchi la ligne d’arrivée en premier.