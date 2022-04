Sept transferts au RCS Brainois

Notre interlocuteur voit plutôt à une fin de compétition en roues libres. "Je pense que Binche sera un vrai match de fin de saison. Eux sont déjà au tour final, nous n’y sommes pas. Ils seront aussi revanchards par rapport à l’aller car cela faisait longtemps qu’ils n’avaient plus perdu chez eux. Je compte sur l’amour-propre des joueurs car on a tout de même deux beaux petits matches (avec Namur, NDLR) pour terminer. Soit on affiche de l’envie, soit on passe un mauvais dimanche, et j’espère que ce sera la première solution."

Suray ajoute: "On est dans une période que je déteste, celle des transferts. Si on n’est que douzième avec un tel noyau, c’est le moment de se poser les bonnes questions. Certains joueurs sont en suspens et c’est peut-être le moment de me prouver que je me trompe ou que je change d’avis."

Transferts: 4 retours et 3 arrivées

Les premiers renforts sont connus et il s’agit de quatre anciens du stade Gaston Reiff qui effectueront leur retour aux sources: le défenseur Quentin Laurent (32 ans) et le médian Lou Wallaert (27 ans) en provenance de Rebecq, l’attaquant Ernest Kumba (28 ans, Ganshoren) et de l’ailier Nibitan Coulibaly (26 ans, Sporting Bruxelles).

Le club annonce aussi trois arrivées: Jonathan Deglas, un défenseur de 24 ans, arrive au club après avoir porté la vareuse de Hamoir, Seraing et bas-Oha ainsi qu’Antonio Buscema, un milieu de Melsbroek et Yoran Challon, un gardien de Deux-Acren. Il remplacera Figgys, en partance pour Appelterre. Par ailleurs, Samutondo, Roulez, Teirlinckx, Schallon et Derwa, meilleur buteur de la P2, seront toujours brainois. Les jeunes Dunga, Merchier, Baelongandi et Smeets seront incorporés au noyau A.

Maré rentre de blessure. Chalal est suspendu. Ladrière (mollet) est incertain.

Le noyau: Figys, Mwaso, Schallon, Jonckheere, Samutondo, Teirlinckx, Aragon, La Grange, Becker, Maré, Franquin, Roman, Ladrière (?), Roulez, Yoka, Jamotte, Dettori, Smeets, Lambert.